Luftverschmutzung könnte Corona-Ausbrüche begünstigen

Schweizer Forscher untersuchten nun den Zusammenhang zwischen hohen Feinstaubwerten (PM2,5) und dem plötzlichen Anstieg der Hospitalisierungen und Sterberaten unter COVID-19. Für die Studie, die im Journal „Earth Systems and Environment“ veröffentlicht wurde, kooperieren Wissenschaftler der Universität Genf mit Meteodat, einem Spin Off-Unternehmen der ETH Zürich. Dafür stellten sie die täglich an Wetterstationen ermittelten Feinstaubwerte den lokalen Krankenhauseinweisungen und Todeszahlen durch COVID-19 in Paris, London, dem Schweizer Kanton Tessin und der kanarischen Insel Teneriffa gegenüber.

Die Gruppe um den Klimatologen Mario Rohrer vertritt die Hypothese, dass der Grad an Luftverschmutzung – gemessen an der PM2,5-Konzentration in erdnahen Luftschichten – eine höhere Prävalenz und Sterblichkeit im Zusammenhang mit COVID-19 begünstigt. Feinstaub kann vom Menschen verursacht sein, im europäischen Raum können zudem Sahara-Sandstürme den Spitzenwerten zugrunde liegen.