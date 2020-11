„Bayern-Reserve“ – so geht die Abrechnung

Nun informiert der Bayerische Apothekerverband (BAV), wie die Verteilung und vor allem auch die Abrechnung der Grippeimpfstoffe in den Apotheken erfolgt. Aufgrund der Corona-Lage sollen nur Vertragsärzte die zusätzlichen Grippeimpfstoffe erhalten, nicht, wie zunächst geplant, auch die Gesundheitsämter. Dort besteht laut BAV „neben den Aufgaben im Zusammenhang mit Corona kein Raum für diese Tätigkeit“. Und: „Um den beschafften Impfstoff den beauftragten Ärzten anstelle der Gesundheitsämter zukommen zu lassen, setzt das StMGP auf die bewährte Versorgung durch die bayerischen Apotheken unter Vermittlung des BAV“, liest man in BAV-Aktuell 104/2020. Zu diesem Zweck hätten StMGP, BAV, die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) und die Krankenkassen eine Vereinbarung geschlossen – zunächst sollen „verbindliche Bestellungen“ der Impfdosen anhand vorgegebener Bestellformulare erfolgen. Diese will die KVB per Post an die Ärzte versenden, wobei sie vorerst nur an Ärzte rausgehen, die Grippeimpfstoffbedarf angemeldete haben.