Securpharm-Fehlermeldungen: Status ab Dezember einsehbar

Indem Securpharm zum 1. Dezember ein neues Alarm-Monitoring einführt, möchte das System mehr Transparenz ermöglichen. Auf der graphischen Benutzeroberfläche des Securpharm-Apothekenservers können nun nicht mehr nur verifizierungspflichtige Arzneimittel manuell gebucht, sondern auch mit dem Alert-Monitoring-System die Hintergründe einer Fehlermeldung eingesehen werden.

Über den Server ist ein Alarm, der in der Apotheke ausgelöst wurde, für drei Monate einsehbar. Das pharmazeutische Personal kann so in Erfahrung bringen, welcher Fehlercode hinter dem Alarm steckt und welcher Vorgang die Meldung zu welchem genauen Zeitpunkt ausgelöst hat. Auch der Bearbeitungsstatus des Alarms wird ersichtlich sein: Ein angelegter Alarm kann innerhalb von sieben Tagen vom pharmazeutischen Hersteller kommentiert werden. Stuft dieser die Meldung als unbegründet ein, ist der Alarm deeskaliert. Bei Fälschungsverdacht wird der Alarm eskaliert und an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) weitergeleitet. Jeder Alarm verfügt über einen eindeutigen, 34-stelligen Code, der für Rückfragen beim BfArM angegeben werden sollte. Über die Arzneimittelserver Securpharms werden zudem die Daten zum betroffenen Arzneimittel angezeigt, also Produkt, Chargenbezeichnung, Verfalldatum, Seriennummer und Produktcode. Über eine Filterfunktion können Nutzer anhand einer PZN oder der Produktbezeichnung nach konkreten Vorgängen suchen.

Zuvor hatte Securpharm die neue Funktion in einem Pilotprojekt im Sommer mit 20 Apotheken getestet. Dort als notwendig erachtete Ergänzungen sind in der ab 1. Dezember nutzbaren Umsetzung enthalten. Unter dem Reiter „Hilfe“ im Menüpunkt „Alarm Monitoring“ stellt der Betreiber der Website weiterführende Informationen zur Verfügung.