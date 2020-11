Bei Restless Legs an serotonerge Arzneimittel denken

So könne es durch hochdosiertes Tramadol zu einer serotonergen Überstimulation und dadurch zu Unruhe in den Beinen und RLS-Symptomen kommen. Zur Erinnerung: Die analgetische Wirkung des Tramadols wird teilweise auch über eine verstärkte Freisetzung von Serotonin vermittelt. In diesen Fällen kann es helfen, von Tramadol als niederpotentes Opioid der WHO-Stufe 2 auf ein hochpotentes Opioidanalgetikum der Stufe 3 zu wechseln, wie Zieglmeier in einem Fallbeispiel vorstellt.

Neben serotonergen Wirkstoffen sollte man bei potenziell arzneimittel-induzierten RLS-Symptomen auch an die „üblichen Verdächtigen“ denken: Antidepressiva, aber auch ältere Neuroleptika – bei denen bereits in den Nebenwirkungen Akathisie, also das Unvermögen der Sitzruhe – beschrieben ist. Der Apotheker erinnert zudem an Simvastatin, das zu Muskelkrämpfen führen kann.