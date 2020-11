EU-Kommission verhängt Millionenstrafe gegen Teva und Cephalon

Es handelt sich um die vierte Entscheidung der Kommission dieser Art. Früher, so heißt es in Vestagers Mitteilung, ging es um Verzögerungen durch einfache Barzahlungen. Im vorliegenden Fall sei der Mechanismus viel ausgefeilter gewesen, weil er auch ein Paket scheinbar üblicher Handelsgeschäfte umfasste. „Unsere Entscheidung gibt also ein klares Signal, dass die Form der Zahlung keine Rolle spielt“, so Vestager. Entscheidend sei, dass der Patentinhaber auf einen potenziellen generischen Wettbewerber einen Wert überträgt, mit dem Ziel den Markteintritt zu verzögern. Dies werde nach den EU-Wettbewerbsregeln nicht toleriert. „Und natürlich werden wir wachsam bleiben“, betont Vestager.