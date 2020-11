ApoFakt-Software geht an Noventi

Dr. Hermann Sommer, Vorstandsvorsitzender von Noventi, erklärte dazu: „Es ist eine gute Nachricht für die deutschen Krankenhausapotheken: Mit der Übernahme der Lizenzrechte an ApoFakt sichern wir auch in Zukunft die hohe Qualität und Sicherheit bei der Taxierung und tragen so maßgeblich zur wirtschaftlichen Absicherung bei. Als apothekereigenes Unternehmen stehen wir an der Seite der deutschen Krankenhausapotheken und setzen dabei auf die Innovationsexpertise von hochspezialisierten Partnern wie der Privatecode. Gemeinsam arbeiten wir mit Hochdruck an Krankenhauslösungen für das E-Rezept und daran, die Klinik-Welt mit der Telematikinfrastruktur zu verbinden.“