Cookies für hochwertige journalistische Inhalte

Wenn niemand in die Nutzung von Cookies einwilligt, also ohne Tracking, wären wir nicht mehr in der Lage, die Inhalte auf DAZ.online kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Sie wären nur noch gegen Bezahlung abrufbar. An einer entsprechenden Abonnement-Lösung für unsere digitalen Inhalte arbeiten wir übrigens noch. Derzeit können die Inhalte auf DAZ.online jedoch ohne Einwilligung in Werbe- und Trackingmaßnahmen nicht abgerufen werden.

Eine weitere Alternative zu Cookies und Tracking wäre – und das ist in unseren Augen die allerschlechteste: Wir geben unsere redaktionelle Unabhängigkeit auf und schreiben bezahlte Gefälligkeitsartikel. Mit Journalismus hat das dann nichts mehr zu tun.

Sensibler Umgang mit Ihren Daten

Dass wir beim Umgang mit den Daten unserer Kunden möglichst sensibel sind, versteht sich natürlich von selbst. So verwenden wir unter anderem eine vollständige, zeitgemäße Verschlüsselung über HTTPS sowie aktuelle Software und Hardware. Außerdem legen wir bei der Auswahl unserer Werbepartner große Sorgfalt an den Tag. Weitere Details zu den auf unserem Angebot eingesetzten Trackern finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.