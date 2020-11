„Wir sind besser als der Versandhandel“

Bedingt durch die Pandemie sprenge die Nachfrage nach Grippeimpfstoff alle Erwartungen und es sei abzusehen, dass Apotheker:innen nicht alle Impfwilligen mit Impfstoff versorgen oder impfen können. Der Modellversuch zu Grippeschutzimpfungen in öffentlichen Apotheken verlaufe im Saarland dennoch erfolgreich. In der Vorbereitung für das Projekt konnte sich der Saarländische Apothekerverein vorab 5.000 Grippeimpfstoffdosen sichern, sodass die Pharmazeut:innen derzeit für das Impfen ausgestattet seien.

Wie der Geschäftsführer der Apothekerkammer, Carsten Wohlfeil, berichtete, haben beim Modellprojekt mit der AOK bisher 274 Patienten die Vakzination in der Apotheke in Anspruch genommen. „Tote waren bisher noch nicht zu beklagen“, fügte Wohlfeil mit Verweis auf die Kritik des Hausärzteverbands hinzu. Insgesamt sei die Reaktion der Ärzteverbände gemäßigt, einige Mediziner stünden dem Modell sogar wohlwollend gegenüber. Alle Beteiligten, vor allem die Patienten, zögen aus der Grippeschutzimpfung in der Apotheke Vorteile. Als positiv erachtet er die konstruktive Zusammenarbeit mit der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland. Die Vorarbeit der Kollegen in Nordrhein habe die Realisierung des Modellvorhabens im Saarland zudem erleichtert, so Wohlfeil.