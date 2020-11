Trotz Wertschätzung in der Pandemie: Die alten Sorgen bleiben

Ein nach wie vor elementares Problem ist für Apothekeninhaber:innen, Nachwuchs zu rekrutieren. Bedingt durch die Pandemie bildeten weniger Apotheken Pharmazeut:innen oder PTAs aus, als noch in den Vorjahren. Knapp die Hälfte der Befragten bilden aus – und das sei löblich, da im Vergleich dazu in der Gesamtwirtschaft nur rund 20 Prozent der Betriebe Anwärter rekrutierten, so ABDA-Präsident Schmidt. Trotzdem rechnen immer weniger Inhaber:innen damit, geeignete Nachfolger zu finden. Auch die Zahl der Neuapprobierten stieg in den letzten Jahren kaum. Das ist zu wenig, findet Schmidt. „Der Nachwuchsmangel ist ein wesentlicher Treiber für die zurückgehende Apothekenzahl.“ Seit Ende 2019 schlossen in Deutschland 279 Apotheken. Der derzeitige Stand an Apotheken fällt damit auf 18.854 zum Ende des dritten Quartals 2020 und damit auf den tiefsten Stand seit Mitte der 1980er Jahre.

Auf Nachfrage von DAZ.online erklärte die ABDA, dass die Anzahl der Bewerber:innen, die Ihre pharmazeutische Ausbildung zunächst nicht in Deutschland erworben haben, steigt. Insbesondere der Anteil aus Syrien stammender Apotheker:innen habe im letzten Jahr stark zugenommen. „In Zukunft werden diese Bewerber einen wichtigen Beitrag gegen das Nachwuchsproblem hierzulande leisten“, so Schmidt. Über die Bundesapothekerkammer Sprach- oder Integrationsprogramme zu etablieren, hat für ihn aber keine hohe Priorität. Vielmehr müsse die ABDA zunächst auf Wissenschaftsministerien zugehen und erwirken, dass diese Pharmaziestudienplätze aufstocken.