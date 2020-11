Overwiening für pharmazeutischen Aufbruch und wertschätzende Honorierung

Gabriele Regina Overwiening, Präsidentin der Apothekerkammer Westfalen-Lippe, ist die einzige Kandidatin für die Wahl des ABDA-Präsidenten am 9. Dezember. Bei der Online-Kammerversammlung der Apothekerkammer Schleswig-Holstein am gestrigen Mittwoch stellte sie ihre Ziele und Ideen für ihre erwartete neue Arbeit in einem engagierten Vortrag vor. Die Delegierten zeigten sich beeindruckt, soweit dies im Online-Format erkennbar war. Overwiening beschrieb ihre Grundhaltung mit dem Sartre-Zitat, sie wolle „der Wirklichkeit zur Wirksamkeit verhelfen“. Denn die Wirklichkeit der Arbeit der Apotheker scheine in der Politik und der Öffentlichkeit nicht immer wirksam zu werden. Dabei habe sie sechs Kernthemen.