Einige Behandlungen könnten die Inzidenz von COVID-19 verringern

Ob pharmakologische Behandlungen der Osteoporose sich auf die Inzidenz und klinische Ausprägung von COVID-19 auswirken können, ist derzeit nicht bekannt. Prominente Organisationen wie das American College of Rheumatology (ACR), die European League Against Rheumatism (EULAR) und die International Osteoporosis Foundation (IOF) empfehlen derzeit nicht, rheumatologische Therapien bei Patienten mit COVID-19 einzustellen. Die Empfehlungen basieren jedoch auf Expertenmeinungen. Das heißt, es fehlt bislang an Daten dafür. Solche Daten hat ein Forscherteam vom „Hospital del Mar Medical Research Institute“ (IMIM), der „Pompeu Fabra University“ und dem „Pere Virgili Health Park“ in Barcelona jetzt bereitgestellt. Sie wurden in der Zeitschrift Aging veröffentlicht.