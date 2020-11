Dobbert: „Das VOASG ist kein Fortschritt“

Jeder weiß: 2020 ist ein Jahr, wie es sich vor einem Jahr keiner hätte vorstellen können. Und die Apotheken haben in dieser für alle schweren Zeit unter Beweis gestellt, was sie leisten können – auch jenen, die Apothekern immer wieder vorgehalten haben, „rückwärtsgewandt und verkrustet“ zu sein. „Sehr schnell, effektiv und geräuscharm“ hätten die Brandenburger Apotheken Schutzmaßnahmen getroffen, betonte Dobbert. Auch wenn es mangels staatlicher Unterstützung anstrengend gewesen sei, die nötige Schutzausrüstung zu beschaffen. Der Präsident dankte den Kolleginnen und Kollegen sowie ihren Mitarbeiter:innen ausdrücklich auch für ihren effektiven Einsatz bei der Desinfektionsmittelherstellung für Pflegeheime, Arztpraxen und die Bevölkerung. Ein Einsatz, der im Übrigen auch in der Politik und in den Medien bis hin zur Tagesschau gewürdigt worden sei.

Dämpfer VOASG

Für Dobbert ist das Gesundheitssystem eine Art „Zahnradgetriebe“: Ob Ärzte, Apotheken, Pflege – alle Gruppen im Gesundheitsleben greifen ineinander. Werde eine Berufsgruppe durch politische Entscheidungen herausgerissen, funktioniere das ganze System nicht mehr. Auch vor diesem Hintergrund ist für den Kammerpräsidenten nicht zu verstehen, dass im VOASG so „inkonsequent mit unserem Berufsstand umgegangen wird“. Zwar gebe es künftig ein Honorar für pharmazeutische Dienstleistungen – doch Genaueres wisse man noch nicht. Selbst wenn auf Bundesebene seit geraumer Zeit über pharmazeutische Dienstleistungen gesprochen werde, wisse man bis heute nicht, welche davon künftig in den Apotheken angeboten werden sollen. Dobbert verwies auf den massiven Personalnotstand in vielen Apotheken. Könne da jede Apotheke Dienstleistungen erbringen? Oder blieben sie am Ende großen „Leuchtturmapotheken“ vorbehalten? „Ich kann es Ihnen nicht sagen“, so Dobbert.