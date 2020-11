AvP-Apotheken sind beim Notdienstfonds doppelt betroffen

Schon relativ bald nach Bekanntwerden der Probleme um AvP zeigte sich, dass die Auszahlungen des Nacht- und Notdienstfonds für das zweite Quartal betroffen sind. In den jüngsten Schreiben des NNF an die Apotheken verweist dieser dazu auf eine Mitteilung vom 18. September. Demnach hat der NNF am 11. September die Notdienstpauschalen für das zweite Quartal an AvP überwiesen.

Doch bekanntermaßen stellte AvP kurz darauf seine Zahlungen ein und das Geld wurde nicht mehr an die Apotheken ausgezahlt. Im jüngsten Schreiben des NNF an die Apotheken heißt es dazu, die Bemühungen, die Gelder zurückzufordern, seien leider ins Leere gelaufen. Es sei davon auszugehen, dass die Gelder der Insolvenzmasse zugeschlagen würden. Dies seien keine Forderungen des NNF, sondern der einzelnen Apotheker. Diese müssten sie daher im Insolvenzverfahren geltend machen. Als Nachweis könne eine Kopie des Auszahlungsbescheides für das zweite Quartal dienen. Am 23. Oktober bestätigte auch der Apothekenrechtsexperte Dr. Morton Douglas im DAZ.online-Livetalk, dass die betroffenen Apotheker ausstehende Zahlungen aus dem Nacht- und Notdienstfonds bei AvP anmelden müssen.