Retaxinformationen in der Warenwirtschaft

Viele Apothekenmitarbeiter kennen und vertrauen den Informationen des DeutschenApothekenPortals. Hier gibt es umfassende und praxisnahe Unterstützung bei der Rezeptbelieferung und der Beratung in der Apotheke. Im geschlossenen Bereich „DAP Premium“ finden sich hilfreiche Retax-Services, die auf Fragen – „Wie muss ich in besonderen Abgabesituationen das Rezept bedrucken, z. B. bei einer Nichtverfügbarkeit, beim Botendienst oder bei pharmazeutischen Bedenken?“ oder „Wie prüfe ich, ob eine Retaxation der Krankenkasse berechtigt ist?“ – Antworten geben.

DAP Networks gibt nun die Kooperation mit dem Apothekenwirtschaftssystem aposoft bekannt. Der Vorteil der Verschmelzung des Onlineservice DAP Premium mit dem Apothekenwarenwirtschaftssystem aposoft bestehe darin, dass die Apothekenmitarbeiter als Anwender nicht zwischen verschiedenen EDV-Systemen hin- und herwechseln müssen, sondern alle Information auf einen Blick am HV einsehen können, teil DAP Networks mit.

„Genau diese Funktionalität bringt die Integration von DAP Premium in das Warenwirtschaftssystem aposoft von der Firma PRISMA Datensysteme“, so DAP Networks. Sobald der Anwender einmal registriert sei, gelange er mit einem Klick von aposoft direkt in den geschlossenen Premiumbereich des DeutschenApothekenPortals.