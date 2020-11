Pharmagroßhandel im Fokus

Deutsche Zentrale in Frankfurt

In Deutschland ist WBA mit ihrer Tochtergesellschaft Alliance Healthcare mit Hauptsitz in Frankfurt am Main vertreten und bietet Gesundheitsdienstleistungen für Apotheker und Produzenten. Die Großhandelssparte ging aus dem Frankfurter Pharmagroßhandelsunternehmen Anzag (Andreae Noris Zahn) hervor. Zu der Alliance Healthcare Gruppe zählt außerdem das Kooperationsnetzwerk Alphega Pharmacy. Nach Informationen des Unternehmens sind an diesem Netzwerk 6.800 Apotheken in zehn Ländern beteiligt, davon 2.000 Apotheken in Deutschland. Dort beschäftigt WBA in seinem Auslieferungsnetz 2.400 Mitarbeiter:innen. Weltweit sind im Konzern 450.000 Beschäftigte tätig, der zurzeit 21.000 Apotheken in elf Ländern betreibt. Vertreten ist WBA in 25 Ländern.