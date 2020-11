Die Dunkelziffer steigt

Rexroth räumte zudem ein, dass der Grund für den weniger steilen Anstieg der Neuinfektionen die erschöpften Testkapazitäten sein könnten. Damit die Laboratorien unter der Last der Testanfragen in den nächsten Monaten nicht zusammenbrechen, veröffentlichte das Robert Koch-Institut am 3. November eine Checkliste für Testkriterien bei COVID-19-Verdacht. Wenn Ärzt:innen eine COVID-19-Diagnostik anordnen, sollten typische Symptome oder eines der anderen Kriterien erfüllt sein. Auf die Frage, ob durch diese neue Herangehensweise die Dunkelziffer der Infektionen steige, erwiderte Wieler, dass die Dunkelziffer ohnehin in den letzten Wochen angestiegen sei, da die Testkapazitäten ihre Grenzen erreicht hätten. Trotz dessen steige fortwährend der Anteil der positiven Tests.

DAZ.online fragte nach, ob es bei der heiklen Situation eine gute Option sei, die COVID-19-Diagnostik für Apotheker:innen zu ermöglichen. „Das ist eine politische Entscheidung, die ich nicht beantworten kann. Wenn die Kapazitäten ausgeweitet werden müssen, werden die Entscheider überlegen, wie sie das machen. Prinzipiell gibt es diese Option, aber darüber habe ich nicht zu entscheiden.“

Auch diskutierte Wieler auf der Pressekonferenz Selbsttests als mögliche Lösung des diagnostischen Dilemmas. Momentan sind solche Antigen-Schnelltests für Patienten gerade in der Entwicklung und werden auch kommen, so der RKI-Präsident. „Diese Tests müssen natürlich eine entsprechende Qualität haben. In den nächsten Monaten werden die Schnelltests niemals die Qualität der PCR-Analytik erreichen. Zur Verifizierung der Testergebnisse wird die PCR der Goldstandard bleiben.“