40 Prozent befürchten, dass FFP2-Masken wieder knapp werden

Aufgrund kritischer Berichterstattung über die Qualität von FFP2-Masken ist das Thema Masken – angekommen in der zweiten Corona-Welle – in den Apotheken aktueller denn je. Die WISO-Redaktion griff es am vergangenen Montag bereits zum zweiten Mal in einem Fernsehbeitrag im ZDF auf. DAZ.online berichtete darüber. In dem Beitrag kommt auch ein Apotheker zu Wort, der andeutet, dass anders als zu Beginn der Corona-Pandemie die Masken-Lager nun voll seien – allerdings vor allem mit nicht zertifizierten Masken. Als zu Beginn der Pandemie der Markt praktisch leergefegt gewesen war, sei „ob zertifiziert oder nicht“ keine Frage gewesen.