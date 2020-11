TK bietet fachärztliche Online-Beratung

Als erste gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland übernimmt nun die Techniker Krankenkasse (TK) für ihre Versicherten die Kosten für die Beratung via OnlineDoctor. Laut Pressemeldung hat die TK dazu einen Vertrag mit der Internetplattform geschlossen. Diese arbeite, so wird betont, eng mit dem Bundesverband der Deutschen Dermatologen (BVDD) zusammen; auf seiner Website bezeichnet sich der BVDD als „strategischer Partner und Initiator von OnlineDoctor in Deutschland“.