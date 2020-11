Tatjana Zambo wird im Mai 2021 LAV-Präsidentin

Wie der Landesapothekerverband Baden-Württemberg am heutigen Mittwoch mitteilt, wählte sein Beirat auf seiner turnusgemäßen Sitzung die derzeitige Vizepräsidentin Tatjana Zambo für die Nachfolge von Fritz Becker in das Amt der Verbandspräsidentin. Becker hatte bei der Sitzung erklärt, sein Amt Ende April kommenden Jahres niederzulegen. Damit beginnt zum 1. Mai eine neue Ära beim LAV – immerhin bekleidete Becker das Präsidentenamt seit 1998. In die Position des dann frei werdenden Amts des Vizepräsidenten wählte der Beirat das derzeitige Vorstandsmitglied Rouven Steeb.