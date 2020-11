Ab 2021: Präparate zur Hyposensibilisierung digital bestellen

Hatten Sie in der Apotheke schon einmal diesen Fall? Eine Bestellung zur Hyposensibilisierung, gekennzeichnet mit dem Namen des Patienten – allerdings haben Sie vergessen gemeinsam mit dem Bestellbogen auch die Unterschrift des Patienten an den Hersteller weiterzuleiten. So etwas soll zumindest bei Präparaten von Allergopharma ab Januar 2021 nicht mehr vorkommen. Der Bestellvorgang wird digitalisiert, Apotheker sollen den Patientennamen auf der Packung anbringen.