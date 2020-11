Zwischen Masken-Engpass, minderer Qualität und Missverständnissen

Am 29. Oktober wandte sich der Geschäftsführer der B&W Druck und Marketing GmbH mit einer E-Mail an die WISO-Redaktion des ZDF. Dort weist er darauf hin, dass Kunden in Folge des WISO-Beitrags über FFP2-Masken seine Firma mit Anfragen bombardiert hätten – mit dem Tenor „die vertriebenen FFP2-Masken sind minderwertiger Schund, der eigentlich gar nicht verkauft werden darf“. Offenbar beruhen solche Nachrichten auf einem Missverständnis: Das Infoportal „apotheke-adhoc.de“ habe den WISO-Bericht auf die Kurzformel gebracht: „Nur DEKRA-geprüfte Masken mit der Kennzeichnung CE 0158 dürfen in Deutschland verkauft werden.“ Der Geschäftsführer von B&W betont aber in seiner E-Mail an WISO: „Die von uns importierten FFP2-Masken haben das Konformitätsverfahren gemäß PSA-Verordnung (EU2016/425) ordnungsgemäß durchlaufen. […] Die Masken sind damit in Europa verkehrsfähig und nicht besser und schlechter als Masken, die die CE-Kennzeichnung „CE 0158“, also den NB-Code der DEKRA, tragen.“