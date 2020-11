Hochrisikopatienten und wichtiges Personal sollen zuerst gegen COVID-19 geimpft werden

Anfang nächsten Jahres könnte der erste Impfstoff zum Schutz vor COVID-19 verfügbar sein. Erst am heutigen Montag gaben Biontech und Pfizer erste Zwischenergebnisse aus der Phase-3-Studie bekannt, wonach ihr RNA-Impfstoff einen mehr als 90-prozentigen Schutz biete – und das ohne schwerwiegende Nebenwirkungen. Weitere Hersteller werden nachziehen.

Doch reichen wird der ersehnte Impfstoff zunächst nur für wenige Menschen. Wie soll also der Zugang zu dem Impfstoff gerecht und solidarisch geregelt werden, wer soll zuerst geimpft werden? Mit diesen Fragen hat sich auf Bitten des Bundesgesundheitsministers eine Arbeitsgruppe aus Mitgliedern des Deutschen Ethikrats, der Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina und der am Robert Koch-Institut (RKI) angesiedelten Ständigen Impfkommission (STIKO) befasst. Am heutigen Montag stellten Ethikrat-Vorsitzende Professor Dr. Alena Buyx, STIKO-Chef Professor Dr. Thomas Mertens und Leopoldina-Präsident Professor Dr. Gerald Haug ihr gemeinsames Positionspapier vor.