Acetylcholin gegen Curare-Vergiftungen?

Da Curare den Nicotinrezeptor jedoch „nur“ kompetitiv und nicht irreversibel hemmt, gelingt es, Curare auch wieder von dem Rezeptor zu verdrängen. Dies sollte geschehen, bevor der Tod durch Atemlähmung eintritt. Beim Tatort griff die Ärztin auf den physiologischen Neurotransmitter Acetylcholin zurück. In Deutschland ist Acetylcholin in Myochol-E Pulver zugelassen „zur Anwendung am Auge bei Glaukomoperationen, Kataraktoperationen, perforierender Keratoplastik, Iridektomie und anderen operativen Eingriffen am vorderen Augenabschnitt, wenn eine schnelle komplette Miosis notwendig ist“, erklärt der Zulassungsinhaber Dr. Gerhard Mann in der Fachinformation. Acetylcholin als Antidot bei Vergiftungen mit Curare oder nichtdepolarisierenden Muskelrelaxanzien findet sich nicht in der Gelben Liste. Das Problem dürfte bei ACh sein, dass es durch die AChE sehr schnell inaktiviert wird, so steht in der Fachinformation zu Myochol-E: „Aufgrund der schnellen Hydrolyse von Acetylcholin durch das Enzym Cholinesterase in Essigsäure und Cholin liegen keine pharmakokinetischen Daten vor“.