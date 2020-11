BAH-Umfrage: Lieber zur Apotheke vor Ort statt zum Arzt

Zu normalen Zeiten wären eigentlich rund ein Drittel der befragten Apothekenkunden zum Arzt gegangen. „In Arztpraxen musste man sich während des Lockdowns telefonisch anmelden und konnte nur auf diese Weise ein Gespräch mit der Ärztin oder dem Arzt bekommen“, so BAH-Hauptgeschäftsführer Dr. Hubertus Cranz laut Pressemitteilung. So sei die Apotheke bei leichten Erkrankungen als erste heilberuflich beratende Instanz eine noch attraktivere Anlaufstelle geworden, um benötigte Arzneimittel zu besorgen oder Informationen zur Selbstmedikation zu erhalten. Insbesondere Personen, die zur Risikogruppe zählten, haben demnach Apotheken am häufigsten aufgesucht. So stimmten 70 Prozent der Befragten der Aussage zu, dass die Coronakrise gezeigt habe, wie wichtig es sei, eine Apotheke in der Nähe zu haben.