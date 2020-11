NGDA erläutert Erneuerung des N-Ident-Zertifikats und passt Verfahren an

Nach der Relegitimation muss zunächst die Bestätigung der NGDA abgewartet werden, bevor das neue Zertifikat gekauft werden kann. Denn „nur bestätigte – also erstmalig oder auch erneut legitimierte – Betriebsstätten dürfen das Zertifikat erwerben“, erklärte die NGDA gegenüber DAZ.online. Bisher wurde in der Anleitung nicht ausdrücklich auf das Warten hingewiesen. Die NGDA erklärte jedoch, in der Anleitung werde der Hinweis auf das „Warten auf die Rückmeldung der NGDA“ kurzfristig eingefügt, „um hier die richtigen Erwartungen bei unseren Kunden zu erwirken“. Die Rückmeldung der NGDA sei jeweils innerhalb von wenigen Tagen zu erwarten. Danach kann der zweite nötige Vorgang folgen.