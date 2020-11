Firmen entwickeln Schlüsselanhänger als Alternative zur Corona-Warn-App

Die Kommunikation zur Datenbank des Robert Koch-Instituts erfolgt demnach via Mobilfunk. „Nutzer werden im Falle eines Kontakts zu einem COVID-19-Infizierten mittels LED und Tonsignal alarmiert. Gespeicherte Daten werden nach 14 Tagen automatisch gelöscht“, heißt es. Mit dem System könnten Infektionsketten in Echtzeit nachverfolgt werden, um flächendeckenden Lockdowns vorzubeugen. Für Augustusburgs Bürgermeister Dirk Neubauer ist das Projekt „ein extrem innovativer Ansatz, lokale Alarmsysteme effektiv und sicher umzusetzen. Das gibt mehr Sicherheit für alle.“ Als Stadt, die während der ersten Welle von einem COVID-19-Ausbruch an einem Gymnasium direkt betroffen war, „wissen wir, wie kompliziert Kontaktverfolgungen sind“, so Neubauer.

Gesundheitsministerin: Pandemie ist noch lange nicht vorüber

Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) zeigte sich bereits im August, als die Idee im Regierungskabinett vorgestellt worden war, erfreut: „Es ist wichtig, dass wir gemeinsam mit verschiedenen Partnern aus Wirtschaft und Forschung weiter an den richtigen Ideen arbeiten. Denn die COVID-19-Pandemie ist noch lange nicht vorüber. Ich freue mich, dass wir heute einen weiteren Schritt gehen können, der gerade für die Risikogruppen ein Stück mehr Sicherheit bietet.“ Mit der Corona-Warn-App habe die Bundesregierung bereits ein Instrument zur Verfügung gestellt, mit dem Infektionsketten nachvollzogen und unterbrochen werden können, sagte Köpping.