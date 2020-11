Menschen sorgen sich um ihre Gesundheit – und passen besser auf

Mit diesen Maßnahmen – Abstand, Maskenpflicht , Kontaktbeschränkungen – zeigt sich die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung einverstanden. 96 und 92 Prozent der Umfrageteilnehmer hat Verständnis für die Abstandsregeln und die Maskenpflicht, immerhin noch 81 Prozent für die Kontaktbeschränkungen. An dieser Haltung hat sich in den letzten zwei Wochen kaum etwas geändert, Tendenz eher steigend. Fragt man hingegen, wie sehr das Absagen von Veranstaltungen auf Verständnis stößt und auch die Einschränkung des Kulturbetriebs, zeigt sich eine abnehmende Akzeptanz: 84 vs. 78 Prozent bei Veranstaltungen, 74 vs. 71 Prozent bei Kulturbetrieben. Zwei Drittel der Befragten (66 Prozent) befürworten zudem ein Alkoholverbot, 59 Prozent eine Sperrstunde. Für diese letzten beiden Punkte gibt es bislang keine Vergleichswerte der Stimmung in der Bevölkerung, sie wurden Ende Oktober erstmalig erhoben.