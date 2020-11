Anti-COVID-19-Wunder aus der Süßholzwurzel?

In jüngster Zeit gab es so auch mehrere Artikel, die sich mit der Wirkung von Glycyrrhizin gegen SARS-CoV-2 beschäftigten. Glycyrrhizin oder Glycyrrhizinsäure, ein Saponin, das in der Süßholzwurzel und einigen anderen Pflanzen vorkommt und den geschmacklichen Anteil in Lakritze darstellt, ist zweifelsohne ein pflanzlicher Wirkstoff mit pharmakologischer Wirkung. Dazu existieren eine Reihe von gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen.