„Apotheker ohne Grenzen“ unterstützen Frankfurter Straßenambulanz

„Apotheker ohne Grenzen“ sind seit diesem Jahr auch in Frankfurt am Main aktiv. Fünf ehrenamtliche Mitglieder engagieren sich hier für die Elisabeth-Straßenambulanz (ESA), eine Einrichtung der Caritas in Frankfurt, in der kranke Menschen, die auf der Straße leben, medizinisch versorgt werden. Das Team von Apotheker ohne Grenzen unterstützt die Mitarbeiter*innen der Straßenambulanz in allen Fragen rund um die Versorgung mit Arzneimitteln.