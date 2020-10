Corona-sicher an Halloween

Coronaviren übertragen sich am wahrscheinlichsten durch nahen Kontakt – das ist auch an Halloween nicht anders. Das bedeutet: Sowohl in Innenräumen als auch im Freien sollten Kinder mindestens sechs Fuß Abstand halten – was etwa 1,8 Meter sind. In Deutschland gelten bei den Abstandsregeln meist 1,5 Meter.