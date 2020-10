Wirkt sich niedrig dosiertes ASS günstig auf COVID-19 aus?

Schwer erkrankte COVID-19-Patienten erleiden häufig thrombotische Ereignisse. Da es sich bei den Patienten gleichzeitig häufig um ältere Patienten mit Komorbiditäten handelt, nehmen diese häufig auch niedrig dosierte Acetylsalicylsäure ein. Ob diese einen positiven Effekt auf den COVID-19-Krankheitsverlauf von den Patienten haben könnte, wurde in einer amerikanischen Studie untersucht. Veröffentlicht wurde die Studie „Aspirin Use is Associated with Decreased Mechanical Ventilation, ICU Admission, and In-Hospital Mortality in Hospitalized Patients with COVID-19“ im Fachjournal „Anesthesia and Analgesia“.