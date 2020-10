Digitalisierung lernen: BAK erarbeitet neue Fortbildung

„Mittlerweile hat die Digitalisierung deutlichen Einfluss auf Prozesse, Arbeitsabläufe und die Kommunikation in der Apotheke, so dass es einerseits notwendig ist, einen entsprechenden Überblick über digitale Angebote und Möglichkeiten, aber auch über deren Grenzen und Risiken zu haben.“ Mit diesen Worten untermauert die BAK den Entwurf zu Inhalten der geplanten Fortbildung „Digitale Kompetenzen für Apotheker“. Der Geschäftsbereich Pharmazie der BAK verabschiedete den Entwurf am 15. Oktober. Zwar hätten Apotheker früher als andere Akteure im Gesundheitswesen damit begonnen, Informationstechnologie für ihre alltägliche Arbeit zu nutzen. Dennoch habe sich die digitale Entwicklung in den letzten Jahren immerzu beschleunigt, sodass es neuerdings nötig sei, die schon jetzt geforderten Fähigkeiten und aktuelle Entwicklungen im Auge zu behalten.