Auch Nachwuchssportler „dopen“ mit NSAR

Schmerzen sind normalerweise ein wichtiges Signal: Sie warnen uns vor schädigenden Einflüssen, im Sport zeigen sie Verletzungen und Überlastungen an. Dennoch wird gerade in der sportmedizinischen Literatur über die Prävalenz von Schmerzen kaum berichtet – obwohl sportliche Betätigungen durch das hohe Maß an körperlicher Belastung auch mit Verletzungen verbunden seien, erklären Wissenschaftler um S. Christopher im „BMC Muscoloskeletal Disorders“ („Epidemiological profile of pain and non-steroid anti-inflammatory drug use in collegiate athletes in the United States“). Sie vermuten, dass die Athleten die Schmerzen aufgrund des Drucks durch das Team und den Trainer oder wichtigen anstehenden Spielen bewusst verschweigen. Um dennoch trainieren und an Wettkämpfen teilnehmen zu können, werde am häufigsten auf Schmerzmittel, meist aus der Gruppe der NSAR zurückgegriffen – das ist im Spitzensport bekannt, wie eine Übersichtsarbeit (Review) „Analgesic Management of Pain in Elite Athletes“ aus dem Jahr 2018 zeigt (Clinical Journal of Sport Medicine).