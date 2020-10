Boots bietet Corona-Schnelltests in Großbritannien an

Während in Deutschland der Verkauf von Tests zur Feststellung einer Corona-Infektion in Apotheken nach der derzeitigen Rechtslage nicht erlaubt ist, ist man in Großbritannien weniger streng. Jedenfalls die Apothekenkette Boots hat am vergangenen Sonntag angekündigt, einen neuen Test-Service anzubieten. Losgehen soll es diese Woche in zehn Apothekenfilialen in London, Birmingham, Manchester, Edinburgh und Glasgow. Im November sollen es bereits 50 Apotheken sein – und in den kommenden Monaten wäre eine Ausweitung auf 200 Filialen möglich. Zunächst soll ein PCR-Test angeboten werden, dessen Ergebnis binnen 48 Stunden vorliegt. Wer einen solchen Test machen will, kann online ein Registrierungsformular ausfüllen und einen Termin buchen. Der Service kostet 120 Pfund (etwa 133 Euro).