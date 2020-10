Wie die Alltagsmaske unsere Kommunikation verändert

So laut wie während der Coronavirus-Pandemie war es wohl selten in deutschen Apotheken: Durch Plexiglasscheibe und Maske hindurch versteht man die Kunden ohnehin schon schlecht, und wenn der Kollege am HV-Tisch nebenan deswegen lauter spricht als üblich, muss man auch dagegen noch anreden. Das schafft Probleme, auch hinsichtlich der gebotenen Diskretion bei der Beratung. Wie lässt sich die Kommunikation mit Maske also möglichst angenehm für Apothekenmitarbeiter und Kunden gestalten?