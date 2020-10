Medgate und apotheken.de kooperieren beim E-Rezept

Thomas Koch, Leiter von apotheken.de, sieht in der Zusammenarbeit einen Vorteil für die Offizinen: „Durch die Zusammenarbeit mit Medgate Deutschland gewinnen wir einen erfahrenen Partner im Bereich Telemedizin dazu, der weltweit bereits über 9,3 Millionen Patientenkontakte verzeichnet. Das stärkt die Apotheke vor Ort, weil Rezepte aus telemedizinischen Konsultationen direkt in die lokale Apotheke gehen.“

„Durch die Kooperation mit apotheken.de bieten wir unseren Patienten eine durchgehende Customer Journey aus Online-Arztbesuch und Rezepteinlösung in der Vor-Ort-Apotheke. Damit bringen wir die medizinische Versorgung für den Patient dahin, wo er sie braucht“, sagt Andreas Bogusch, Head of International Business Development bei Medgate. „Für immer mehr PKV-Versicherte in Deutschland ist die ärztliche Beratung und Behandlung durch Medgate kostenlos“, so Bogusch weiter. Einige der führenden privaten Krankenversicherer übernehmen demnach inzwischen die Behandlungskosten für Ihre Versicherten. „In Deutschland arbeitet Medgate jetzt auch mit der SDK zusammen. Wir freuen uns, weitere Private Krankenversicherungen in den nächsten Monaten zu unseren Kunden zählen zu dürfen. Aber auch gesetzlich versicherte Personen sollen in naher Zukunft von den Medgate Services profitieren.“