Illegaler Arzneimittelhandel: Ermittler zerschlagen Netzwerk

Ermittlern ist ein Schlag gegen den international organisierten, illegalen Handel mit Arzneimitteln gelungen. Nach zwei Jahre dauernden Ermittlungen seien in München zwei Verdächtige im Alter von 35 und 38 Jahren festgenommen worden, teilte die bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg angesiedelte Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB) am heutigen Montag mit. Die Festnahmen erfolgten bereits am 13. Oktober in München; die Männer sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. Aus taktischen Gründen habe man den „herausragenden Ermittlungserfolg“ erst jetzt öffentlich machen können, heißt es in der Pressemitteilung der Behörde. Zudem habe es fünf Durchsuchungen gegeben, bei denen hohe Vermögenswerte und umfangreiches Datenmaterial sichergestellt worden seien.



Die Ermittlungsbehörden gehen davon aus, dass die beiden Männer verschreibungspflichtige und teils in Deutschland nicht zugelassene Medikamente containerweise in Asien beschafft und über ein Drehkreuz in Singapur weltweit versandt haben. Im Freilager von Singapur seien die Präparate je nach individueller Bestellung konfektioniert und bei der Post aufgegeben worden. An ihre Kunden gelangten die Täter nach derzeitigem Ermittlungsstand mittels in Island gehosteter Server, die eine Vielzahl von Domains in unterschiedlichen Sprachen bereitstellten und auf deren Seiten von jedem Ort der Welt aus online die unterschiedlichsten Arzneimittel illegal bestellt werden konnten. Über Jahre hätten die beiden Münchner Täter ihr kriminelles Netzwerk mit einem Geflecht aus Scheinfirmen in Singapur, Hongkong und den British Virgin Islands geschaffen.

Allein Vermögensteile im Wert von 1,5 Millionen Euro seien eingefroren worden. Zollfahnder hätten drei hochwertige Sportwagen, Segways, E-Bikes und mehrere Luxusuhren sichern können. Spezialisten der Zentralen Internet Recherche Einheit (ZIRE) des Zollkriminalamtes spürten bei der Durchsuchung des Münchner Firmensitzes zudem Kryptowährungen im Wert von mehr als 600.000 Euro auf. Diese wurden ebenfalls gesichert und auf „Wallets“ des Zolls transferiert.