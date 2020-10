Froese: „Leistungsintegration“ im heilberuflichen Netz als Zukunftsperspektive

In Antigentests sieht Froese einen „sehr hoffnungsvollen Ansatz mit der Pandemie umzugehen“ und verwies dazu auf die jüngste Coronavirus-Testverordnung. Diese sehe risikogruppenadjustierte Tests und die Probennahme durch Fachkräfte vor. Die Verordnung habe „eine hohe Logik“, erklärte Froese. Denn auch Antigentests seien nur begrenzt verfügbar und sollten dort eingesetzt werden, wo sie gebraucht werden. Froese erklärte dazu, die Apothekerorganisationen seien derzeit in intensiven Gesprächen, sich dort einzubringen. Er deutete an, dass es dabei um die Belieferung von relevanten Einrichtungen, beispielsweise Heimen, geht.

Dienstleistungsfonds als Zukunftssignal

Zur aktuellen Gesetzgebung erklärte Froese, einige „bemerkenswerte Elemente“ im Vor-Ort-Apothekenstärkungsgesetz (VOASG) würden „stark in die Zukunft weisen“. Der Dienstleistungsfonds sei zwar kurzfristig „nicht die Lösung aller Probleme“, aber ein wichtiger Ansatz. Denn neben der Beziehung zum Arzneimittel verankere er formal eine Patientenzentrierung und bilde sie in der Honorierung ab. Der Dienstleistungsfonds werde sofort nach seiner Einführung laufend gefüllt, noch bevor die Apotheken flächendeckend neue Leistungen etablieren könnten. Daher bekräftigte Froese den von ihm und Dr. Frank Diener (Treuhand Hannover) schon mehrfach geäußerten Vorschlag, einen Teil der Mittel anfangs einzusetzen, um eine digitale Infrastruktur für künftige Dienstleistungen aus Apotheken aufzubauen.