Erstes langwirksames, parenterales HIV-Therapieregime

Laut WHO sind 38 Millionen Menschen mit dem humanen Immunodefizienzvirus infiziert, davon leben laut den Daten des RKI 87.900 in Deutschland. Obwohl es bis heute noch keine Heilungsmöglichkeit gibt, ermöglicht die antiretrovirale Therapie eine virale Suppression und verursacht damit eine Verlängerung des Überlebens und eine Verminderung des Transmissionsrisikos. Damit die virale Replikation gehemmt wird und die Zahl der CD4-positiven T-Helferzellen nicht weiter abnimmt – wodurch eine weitere Schädigung des Immunsystems voranschreiten würde – müssen aktuell mindestens zwei antiretrovirale Wirkstoffklassen in Form von einer oder mehreren Tabletten eingenommen werden. Die Einnahme erfolgt meistens einmal täglich.