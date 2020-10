Wollen Apotheker auf Corona testen?

Das Coronavirus hält die Bundesrepublik in Atem. Heute hat das Robert Koch-Institut (RKI) erstmals mehr als 11.200 positiv Getestete innerhalb von 24 Stunden gemeldet – ein neuer Rekordwert hierzulande. RKI-Präsident Professor Lothar Wieler zeigte sich bei einer Pressekonferenz besorgt, was den weiteren Verlauf der Pandemie betrifft. Er appellierte an die Bevölkerung, die Schutzmaßnahmen wieder disziplinierter einzuhalten als in den vergangenen Wochen.