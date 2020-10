Neuer Aufsichtsrat an der Spitze der Noventi Health SE

Herbert Pfennig stand von 2009 bis 2017 an der Spitze der Deutschen Apotheker- und Ärztebank, zunächst als Sprecher des Vorstands, dann als Vorstandsvorsitzender. Seit 2017 ist er aktives Mitglied des Aufsichtsrats von Noventi, zuletzt als stellvertretender Vorsitzender. Den deutschen Gesundheitsmarkt aktiv zu gestalten – so formuliert Pfennig in der Pressemitteilung sein Ziel in der neuen Position. Dabei freue er sich auf die Zusammenarbeit mit dem Noventi-Vorstand sowie dem von Apothekern getragenen Verein und Alleinaktionär der Noventi Health SE, dem FSA. Zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats wurde Apotheker Andreas Buck gewählt. Auch Noventi-Vorstandsvorsitzender

Dr. Hermann Sommer ist zufrieden mit dem neuen Aufsichtsratsvorsitzenden und dem neuen Gremium. Er sieht für das Unternehmen ein weiteres Zeichen in Richtung finanzieller Stabilität und Sicherheit gesetzt.