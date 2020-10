Bei Herzrhythmusstörungen an Ginkgo-Extrakt denken?

Verursacht Ginkgo biloba Herzrhythmusstörungen? Diese Frage beschäftigte das Arznei-Telegramm (medizinische Fachzeitschrift, eigenen Angaben zufolge „neutral, unabhängig und anzeigenfrei“) in seiner achten Ausgabe. Zunächst hatte die Weltgesundheitsorganisation im „WHO Pharmaceuticals NEWSLETTER No. 3, 2020“ im Sommer darüber berichtet. Ginkgo-Extrakte setzt die Pharmazie als apothekenpflichtige Arzneimittel ein:

bei demenziellem Syndrom und Gedächtnisstörungen,

leichter Demenz (nur 240 mg, zum Beispiel Tebonin ® konzent 240 mg),

konzent 240 mg), zur Verlängerung der schmerzfreien Gehstrecke bei PAVK (peripher arterielle Verschlusskrankheit),

bei Schwindel und

Tinnitus (zum Beispiel Tebonin® 120 mg bei Ohrgeräuschen).

Daneben finden sich zahlreiche Nahrungsergänzungsmittel mit ginkgohaltigen Extrakten.