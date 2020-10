Freie Apothekerschaft fordert Neuauflage des VOASG

Die Bundesregierung setze sich nicht effektiv für die Gleichpreisigkeit ein, wenn sie das Rx-Boni-Verbot durch eine Änderung im Sozialrecht nur für Rezepte zulasten gesetzlicher Krankenversicherung bewirke. Damit degradiere der Gesetzgeber verschreibungspflichtige Arzneimittel zur Handelsware. Und weiter: Dieser riskante Vorschlag werde ohnehin bald vor dem Europäischen Gerichtshof untersucht, so die Meinung der Freien Apothekerschaft.

Die Autoren argumentieren, dass der Staat aufgrund dessen in Zukunft hohe Summen an Steuereinnahmen einbüßen würde, wenn nach Apothekenschließungen zahlreiche Arbeitsplätze verloren gingen. Die Apothekenbesitzer befürchten eine Entwicklung, bei der das kleinteilige System an Apotheken und Hausarztpraxen nach und nach durch große medizinische Versorgungszentren mit telemedizinischen Angeboten ersetzt wird. Konkrete Änderungsvorschläge erwähnt die Freie Apothekerschaft in ihrer Pressemitteilung nicht.