Sartane sind in der Schwangerschaft zu meiden und sind sogar ab der 20. Woche kontraindiziert. Hier soll laut Embryotox eine antihypertensive Therapie mit einem besser geeigneten Sicherheitsprofil wie Metoprolol Anwendung finden. Das Mittel der Wahl bei einer Schwangerschafts-Hypertonie ist ɑ-Methyldopa. Auch in der Stillzeit, so Embryotox, ist auf einen anderen Wirkstoff auszuweichen. Hier sind die Erfahrungswerte für Sartane sehr gering, und Metoprolol oder Nifedipin sind bevorzugt einzusetzen.