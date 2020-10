Sind Apotheken in NRW besonders betroffen?

Doch der Apothekerverband Westfalen-Lippe mahnt, diese ersten Zahlen mit Vorsicht zu genießen. Man rechnet in der Geschäftsstelle in Münster offenbar mit weitaus mehr Betroffenen, die sich jedoch noch nicht gemeldet haben. Rein rechnerisch müsste von den 2.900 AvP-Kunden rund die Hälfte aus NRW stammen, davon ein Drittel aus Westfalen-Lippe und zwei Drittel aus Nordrhein, erklärt der Sprecher. Die Apothekerverbände in NRW erhoffen sich also konkretere Rückmeldungen ihrer Mitglieder.