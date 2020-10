Eli Lilly unterbricht Erprobung von Corona-Antikörpertherapie

Wer die DAZ.online-Berichterstattung zu den beiden meistdiskutieren Antikörperkandidaten gegen COVID-19 verfolgt hat (Regeneron versus Eli Lilly), der dürfte sich fragen, welche Studie nun genau gestoppt wurde. So berichtete Apothekerin und DAZ-Autorin Dr. Helga Blasius im August, welche Studien mit LY-CoV555 laufen. Demnach wurde die Dosierung von LY-CoV555 in einer Phase-I-Studie an Krankenhauspatienten mit COVID-19 (NCT04411628) ermittelt. Daneben wurde eine Placebo-kontrollierte Phase-II-Studie im ambulanten Umfeld an Personen durchgeführt, bei denen kürzlich COVID-19 mit einer leichten bis mittelschweren Ausprägung diagnostiziert wurde (BLAZE-1, NCT04427501). Darüber hinaus sei LY-CoV555 in das weltweit durchgeführte adaptive Studienprogramm ACTIV (Accelerating COVID-19 Therapeutic Interventions and Vaccines) eingebunden: „Hier kommt der monoklonale Antikörper in den Studien ACTIV-2 und ACTIV-3 sowohl mit hospitalisierten als auch nicht hospitalisierten Patienten mit leichter bis mittelschwerer COVID-19-Symptomatik auf den Prüfstand.“ Außerdem – und das war Anlass der damaligen DAZ.online-Nachricht – soll in einer Phase-III-Studie namens BLAZE-2 LY-CoV555 zur Vorbeugung von SARS-CoV-2-Infektionen und COVID-19 in Pflegeheimen und Einrichtungen für betreutes Wohnen in den USA untersucht werden – zusammen mit dem Nationalen Institut für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID).