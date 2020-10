Diabetische Nierenerkrankung – neue mögliche Behandlungsansätze durch Autophagie?

Ein amerikanisch-chinesisches Forscherteam berichtete im August im Journal of Clinical Investigation darüber, wie die Autophagie in Modellen für die diabetische Nierenerkrankung und in menschlichen diabetischen Nieren gehemmt wurde. Sie arbeiteten mit Biopsien von 20 Personen mit und 14 Personen ohne Diabetes. „Zum ersten Mal verstehen wir, dass es einen neuartigen Weg gibt, der bei einer chronischen Nierenerkrankung von Diabetikern zu einer Funktionsstörung der Autophagie führt“, sagt Zheng Dong, Zellbiologe in der Abteilung für Zellbiologie und Anatomie des „Medical College of Georgia“ an der Augusta University in Georgia, USA.