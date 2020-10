Zyto-Apotheker wollen Sicherheit im Sozialrecht

Der § 300 SGB V erlaubt derzeit, dass Apotheken Apothekenrechenzentren in Anspruch nehmen können. Laut VZA-Präsident Dr. Klaus Peterseim sollte diese Erlaubnis in eine Pflicht für Apotheken umgewandelt werden, also Rechenzentren in Anspruch nehmen zu müssen. Das immer komplizierter gewordene Abrechnungssystem mache die Vorstellung, die Rezeptabrechnung allein zu stemmen, ohnehin illusorisch. Im gleichen Atemzug müsse den Leistungserbringern garantiert werden, im Falle einer Insolvenz nicht Gefahr zu laufen, Versichertengelder zu verlieren.

Da der Gesetzgeber die Nutzung des E-Rezepts ab 1. Januar 2022 zur Pflicht erklärt hat, wird ein erheblicher Teil der Rezeptabrechnung digitalisiert werden. Dann werden sich ohnehin gänzlich neue Fragen zur Abrechnung stellen.

Nachdem der Bund erste Hilfen in Form von Schnellkrediten für betroffene Apotheken bereitgestellt hat, prüft er nun weitere politische Schritte. Darüber hinaus wollen die Grünen und die FDP weitere Hilfen für Apotheker und politische Konsequenzen in Sondersitzungen besprechen.