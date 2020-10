Großbritannien: Ketteninhaber mobben impfende Apotheker

Am 1. September 2020 wurde in Großbritannien der Nationale Grippeimpfservice für diese Saison gestartet, bei dem auch die öffentlichen Apotheken eine große Rolle spielen. Offensichtlich ist der Andrang in den Apotheken so groß, dass es mancherorts Probleme gibt, die vielen Impfungen in der Offizin überhaupt bewältigen zu können. Apotheker berichten, dass sie von ihren Ketten-Chefs unter Druck gesetzt werden, was zu Lasten der Sicherheit gehen könnte.