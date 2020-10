Strategische Entscheidungen zum E-Rezept schon jetzt vorbereiten

Auch wenn noch viele technische und praktische Fragen offen sind, werde das E-Rezept zu neuen Abläufen für Patienten und Apotheken führen. Bei ihren Vorbereitungen sollten Apothekeninhaber den ganzen Behandlungsablauf betrachten. Dieser beginne mit der Suche nach dem Arzt und setze sich mit der Suche nach der Apotheke fort. Apotheken müssten auch digital gefunden werden und durch ihren Auftritt überzeugen. Die Kunden seien durch den Versand in anderen Bereichen sehr verwöhnt. Daher müsse die Apotheke schnell auf Anfragen reagieren und Bestellungen oder Rezepteinlösungen umgehend bestätigen. Nach einer Botenzustellung sollte auch die Zufriedenheit abgefragt werden.

Umgang mit dem E-Rezept schon heute planen

Schniedermeier erwartet, dass nach der Einführung des E-Rezeptes parallel noch einige Zeit Papierrezepte verwendet werden. Denn die Patienten müssten sich erst an die Neuerung gewöhnen. Doch er rät den Apothekern, schon jetzt strategische Überlegungen zum E-Rezept anzustellen. Sie sollten über ihren Marktauftritt und ihre telepharmazeutischen Beratungsangebote entscheiden.

Dabei müssten die Kunden am Standort, das Team in der Apotheke, die neuen Arbeitsabläufe mit dem E-Rezept und die Finanzierung berücksichtigt werden. Insbesondere sei zu klären, wer im Team welche Aufgaben übernehmen kann. Im Backoffice würden neue Arbeitsplätze entstehen und der Auftritt in sozialen Netzwerken müsse gepflegt werden. Außerdem sollten die Apotheker bedenken, was die Kunden an ihrem Standort benötigen. Wünschen sie einen Botendienst oder eher Abholfächer? Wann wird welche Beratung angeboten? Welche Bezahlfunktionen werden nachgefragt? Wer plant die Touren für den Botendienst? Darum sollten die Apotheker schon heute klären, wie sie künftig mit E-Rezepten umgehen wollen, empfiehlt Schniedermeier.